Ações da Amazon superam três mil dólares pela primeira vez

Leia Também Bons dados económicos animam EUA. Nasdaq em recordes com ajuda da Amazon

As ações da Amazon superaram esta segunda-feira, pela primeira vez, a barreira dos três mil dólares.Os títulos da empresa liderada por Jeff Bezos tocaram um máximo de 3.004,88 dólares, uma subida de 3,96%.Desta forma, a Amazon alcançou também um recorde absoluto em termos de capitalização bolsista, que ascendeu a 1,495 biliões de dólares.A líder do e-commerce está a ser um dos motores do Nasdaq, que hoje já tocou máximos históricos nos 10.434,12 pontos, ao subir mais de 2%.