“Adieu” ao pássaro azul do Twitter? Elon Musk anuncia planos para mudar logo

Elon Musk anunciou este domingo, 23 de julho, mudanças profundas na marca identificativa da rede social Twitter, apontando para uma alteração radical do logótipo do pássaro azul.



Na própria rede social escreveu: "Em breve vamos dizer adieu à marca do Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", sem dar mais pormenores sobre as alterações que quer introduzir, ao que tudo indica, em breve.





And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds