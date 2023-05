E depois de Musk: Linda Yaccarino é a nova CEO do Twitter

Leia Também Musk anuncia que já tem uma CEO para o Twitter

Já é conhecido o nome que vai suceder a Elon Musk na liderança do Twitter. O empresário escolheu a até agora responsável pela publicidade da NBCUniversal - dona da cadeia de televisão CNBC -, Linda Yaccarino, para o cargo. A nomeação ocorre precisamente numa altura em que a rede social tenta lidar com a perda de receita gerada pelos anunciantes."Estou animado para dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter!", escreveu o empresário no Twitter.Aquele que é também o fundador e CEO da Tesla adiantou que Linda Yaccarino "vai focar-se sobretudo nas operações", enquanto Musk se concentrará "no design de novos produtos e tecnologias".Linda Yaccarino pediu a demissão do cargo que ocupava na NBCUniversal, empresa onde começou a trabalhar em 2011. Na sexta-feira, a dona da CNBC anunciou a cessação de funções com efeito imediato.Yaccarino será sucedida no cargo na NBCUniversal por Mark Marshall, atual responsável pelo departamento de vendas de publicidade e parcerias com clientes.O anúncio ocorre um dia depois de Musk ter informado, através do Twitter, que deixaria o cargo de CEO da rede social, dando lugar a uma mulher, que na altura não identificou. Porém, Musk deixou claro que a sua sucessora começaria a trabalhar dentro de seis semanas.A entrada de Linda Yaccarino no Twitter ocorre numa altura em que a empresa tenta recuperar da sangria de anunciantes que decidiram abandonar a rede socal, depois de esta ter sido adquirida por Musk por 44 mil milhões de dólares em outubro do ano passado.De forma a compensar a perda de receita da publicidade, Musk criou um novo serviço de subscrição, o Twitter Blue, que oferece vários recursos, como a possibilidade de escrever "tweets" mais longos.Em abril, Yaccarino e Musk sentaram-se lado a lado na Flórida, durante uma conferência sobre marketing, onde também o futuro do Twitter esteve em cima da mesa, recorda a CNBC. Na altura, recorda a cadeia de televisão norte-americana, Musk terá tentado tranquilizar os anunciantes, dando a entender que o Twitter era uma plataforma respeitável.