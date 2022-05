Airbnb vai permitir teletrabalho de forma permanente

A Airbnb vai adotar o regime de teletrabalho de forma permanente, anunciou Brian Chesky, o CEO da empresa. Os empregados da plataforma vão poder fazer teletrabalho de forma definitiva, seja a partir de casa ou enquanto estão em viagem noutros países.

Os empregados que optem por fazer trabalho remoto a partir de zonas onde o custo de vida seja mais baixo não vão sofrer alterações nos salários, especificou o CEO da empresa, através de um email aos trabalhadores, refere a Bloomberg. Com esta escolha de forma de trabalhar, a empresa garante que pretende manter também as reuniões presenciais de forma regular, assim como os retiros.

Leia Também Alojamento local perdeu sete mil reservas diárias

E, nas palavras do CEO, esta mudança faz parte de uma viragem mais alargada da empresa já com o intuito de acomodar o trabalho remoto. "O mundo está a tornar-se mais flexível sobre onde é que as pessoas podem trabalhar", cita a Bloomberg. "Estamos a ver isto no nosso próprio negócio. Não teríamos recuperado tão depressa da pandemia se não tivesse sido pelos milhões de pessoas a trabalhar a partir de Airbnbs".

Leia Também Anfitriões de alojamentos únicos na Airbnb em Portugal receberam dois milhões de euros

Já em janeiro deste ano, o líder da empresa tinha referido que iria viver e trabalhar a partir de alojamentos da Airbnb durante alguns meses.

De acordo com os estudos divulgados pela empresa, Chesky não é caso único no seguimento desta tendência. Quase metade das dormidas reservadas em alojamentos disponíveis na plataforma entre julho e dezembro de 2021 diziam respeito a estadias de pelo menos um mês.

A pensar em quem pretende trabalhar a partir de sítios onde não mora, a empresa indica que já fez mais de 150 atualizações, incluindo verificar as ligações de Wi-Fi para conseguir acompanhar estas tendências do teletrabalho.