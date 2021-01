Alten compra ITSector e fica com 700 engenheiros em Portugal

Um mês depois de o Negócios ter revelado que os donos do grupo ITSector tinham decidido avançar com um projeto de cisão, separando a sua atividade principal das restantes, para tornar a tecnológica “mais apetecível”, a empresa anunciou esta quinta-feira, 14 de janeiro, que foi comprada, “no final do mês passado”, pela multinacional francesa Alten.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...