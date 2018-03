Altice contrata robô Sophia para campanha e lança nova box

Miguel Baltazar

A Altice Portugal anunciou o lançamento da box 4k wifi, que se liga ao "router" através de wifi, sem necessidade de fios.

"Sai facilitado o trabalho de instalação em casa dos clientes", afirmou João Epifânio, administrador da empresa.

A box pode, assim, ser deslocada dentro das casas, porque a comunicação com o "router" que liga a rede é feita via wifi. A box vai ter um custo mensal de 7,5 euros, face aos 5 euros que custa a box convencional. Luís Alvarinho, administrador da Altice Portugal, explicou que a tecnologia desenvolvida pela Altice permite ter velocidade no wi-fi.

E atribui-lhe a designação de Sofia, tendo igualmente lançado um novo interface de televisão, 10 anos depois do primeiro interface de televisão Meo ter sido lançado.



Segundo João Epifânia, é "um novo user interface que permite uma nova experiência de utilização do serviço de televisão, totalmente focado nos conteúdos, com uma navegação mais simples, intuitiva e organização em linha com expectativa dos clientes".

Para assinalar o momento, a marca Meo surge com uma nova assinatura: Humaniza-te.

"O herói do costume será acompanhado por outra personagem", explicou Epifânio, que deu a palavra a Alexandre Fonseca que anunciou o novo embaixador da marca: a robô Sophia (na foto).

"O Ronaldo precisaria de ter mais alguém com ele", explicou o CEO da Altice Portugal. E assim foi apresenta a robô Sophia, que apareceu na apresentação, a falar português. Pouco, por isso Alexandre Fonseca endereçou-lhe perguntas em inglês, para Sophia dizer que foi Cristiano Ronaldo que ficou nervoso quando esteve com ela: "até tirámos uma selfie".

A empresa não divulgou os dados investidos nesta campanha. A Altice Portugal anunciou ainda o My Meo, um novo serviço de apoio ao cliente na internet.

Questionado sobre os objectivos desta estratégia, Alexandre Fonseca não acrescentou muito sobre os números da Altice, que serão apresentados esta quinta-feira, mas garantiu que "é inequívoco que a Altice Portugal é líder em quase todos os segmentos". E deixou o conselho para se olhar para os números de quinta-feira, e a provável inflexão de alguma das tendências de queda.

"A Altice Portugal é indiscutivelmente a principal operadora de telecomunicações e tecnologias em Portugal".





(Notícia actualizada com mais informações)