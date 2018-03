Altice Portugal chama ex-líder da UGT para negociar com sindicatos

Miguel Baltazar

"Neste momento esse é um tema que não está na nossa prioridade, na nossa lista de actividades. Não está nada previsto, portanto o nosso objetivo é criarmos estabilidade laboral e reforço aquilo que disse há pouco: contamos com todos os colaboradores que estejam produtivos e empenhados em colaborar de forma activa neste projecto ambicioso que temos de continuarmos a liderar o sector das telecomunicações e tecnologias da informação em Portugal", disse o gestor em entrevista esta quarta-feira, 14 de Março, ao Diário de Notícias/Dinheiro Vivo.



Sobre um acordo laboral com sindicatos, o gestor afirma ter a "profunda convicção de que nas próximas semanas teremos condições para começarmos a anunciar algumas medidas que revelam o acordo entre a empresa e as estruturas sindicais. Se é esta semana, na próxima ou na outra, estou preocupado que seja um acordo sólido, que tenha reflexo na vida profissional e pessoal dos colaboradores".



O líder da Altice Portugal revela ainda que a empresa convidou o antigo-secretário-geral da central sindical União Geral de Trabalhadores (UGT), João Proença, para negociar com os sindicatos da companhia através do conselho consultivo para as relações laborais

