Altran quer contratar mais 100 engenheiros para Gaia

Na próxima quarta-feira, 20 de Junho, a Altran vai realizar "um evento descontraído à beira-mar", no Porto, que pretende "dar a conhecer a multinacional a jovens recém-diplomados nas áreas de Engenharia e Tecnologia e captar talentos para o desenvolvimento de projectos".

Trata-se do Altran SunTech, assim se chama o evento, que corporiza uma acção de recrutamento com "mais de 100 oportunidades de trabalho". Os seleccionados irão ingressar no pólo tecnológico da multinacional francesa em Vila Nova de Gaia, adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa.

Aberto há cerca de um ano, o pólo de Gaia, que "tem cerca de 400 colaboradores", é um dos três, juntamente com os de Lisboa e Fundão, que a Altran tem em Portugal, onde está presente desde 1998 e emprega actualmente cerca de 1.800 pessoas.

Só no ano passado, avançou a mesma fonte, a Altran "recrutou mais de 400" profissionais para os seus três pólos tecnológicos.

Destinado a recém-licenciados nas áreas de Engenharia Informática, Engenharia de Telecomunicações e Computadores, Engenharia Electrotécnica e Matemática, o Atran SunTech irá ter duas sessões de três horas, onde os candidatos são desafiados a participarem em actividades, entrevistas, dinâmicas de grupo, partilhar experiências pessoais e apostarem numa carreira de futuro na multinacional.

"Os candidatos são ainda convidados a conhecer alguns casos de sucesso da Altran e profissionais do sector, numa experiência, descontraída, que promoverá o contacto entre futuros profissionais e o mercado de trabalho", anunciou ainda a multinacional francesa.

"A Altran tem investido, ao longo dos últimos anos, no contacto com os e as recém-diplomadas e futuros profissionais do sector das tecnologias, seja através da realização de campanhas de recrutamento internacionais ou de acções, com um foco mais descontraído como o Altran Suntech. Com estas iniciativas esperamos dar a conhecer a Altran a jovens ambiciosos, empenhados e com vontade de vir a integrar a nossa equipa de mais de 1.800 colaboradores", enfatizou Ricardo Machado, director de Recursos Humanos da Altran Portugal.

Os interessados em participar no SunTech da Altran deverão inscrever-se, até segunda-feira, 18 de Junho, enviado o seu "curriculum vitae" para altransuntech@altran.com

Esta multinacional francesa presta serviços de inovação e consultoria de engenharia de alta tecnologia, acompanhando os seus clientes na criação e desenvolvimento de produtos e serviços nas mais diversas áreas.

Com a recente aquisição da Aricent, a Altran conta agora com mais de 45 mil trabalhadores e presença em mais de 30 países. No ano passado, os dois grupos geraram uma facturação de 2,9 mil milhões de euros.