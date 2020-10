Amazon triplica lucros trimestrais para 6,3 mil milhões de dólares

A Amazon pulverizou as previsões dos analistas quanto aos resultados no terceiro trimestre. A empresa liderada por Jeff Bezos alcançou 6.331 milhões de dólares de lucros, triplicando os valores de um ano antes, superando por larga margem os 3.792 milhões esperados pelos analistas.A gigante do e-commerce indicou esta quinta-feira, após o fecho de Wall Street, que as receitas trimestrais ascenderam a 96.145 milhões de dólares, mais 37,4% do que no terceiro trimestre do ano passado. E isto sem ter realizado o Prime Day, dia de promoções que normalmente decorre em julho e que este ano foi adiado para outubro.Nos primeiros nove meses do ano a Amazon faturou 260,5 mil milhões de dólares, um crescimento de 34,9%.Neste período, os lucros da empresa dispararam 69,6%, ascendendo a 14.109 milhões de dólares.A AWS, serviço de cloud da Amazon, faturou 32,6 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro, uma subida homóloga de 30,1%.A Amazon estima que as vendas cresçam entre 28% a 38% no quarto trimestre em termos homólogos, beneficiando também do Prime Day se ter realizado em outubro. A concretizar-se esta previsão, a empresa alcançaria uma faturação de 112 mil a 121 mil milhões de dólares nos últimos três meses do ano.No entanto, a empresa adverte que os custos relacionados com a pandemia da covid-19 podem afetar os resultados operacionais. A Amazon antecipa um resultado operacional entre mil milhões de dólares e 4,5 mil milhões de dólares, o que compara com os 3,9 mil milhões do quarto trimestre de 2019.

A empresa assume cerca de quatro mil milhões de dólares em custos relacionados com a pandemia.