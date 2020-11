Apple confirma que vai lançar novo Mac com chips desenvolvidos pela marca

A Apple confirmou esta terça-feira, 10 de novembro, que pretende lançar uma nova gama do seu computador Mac, com processadores desenvolvidos por si. Com esta transformação, a gigante tecnológica deixa para trás os chips da Intel Corp.





A empresa revelou em junho deste ano que iria começar a equipar os seus Macs com os seus próprios chips, cumprindo agora mais uma etapa, por si estabelecida, para o desenvolvimento de processadores para os seus equipamentos tecnológicos.





Os novos chips da Apple, apresentados hoje numa feira virtual, vêm facilitar a instalação de inúmeras aplicações nos Macs e assinalam um ponto de viragem para a marca, uma vez que os chips da Intel, utilizados pela Apple desde 2006, vão deixar de ser usados.





De acordo com a Apple, estes chips são únicos, não só por serem uma novidade, mas também pelo seu desempenho e baixo consumo de energia. "Normalmente, para obter mais desempenho, é preciso consumir mais energia", disse Johny Srouji, vice-presidente das tecnologias de hardware da Apple, no evento em que anunciou os chips. "O nosso plano é dar ao Mac um nível muito mais alto de desempenho e, ao mesmo tempo, diminuir o consumo de energia", reforçou Srouji, citado pela Reuters.





Tanto para a Microsoft como para a Apple, o verdadeiro teste é se os softwares que estão a desenvolver se adaptam aos portáteis com processadores Arm. A Apple espera agora que os seus colaboradores criem um novo Mac, tendo em conta o sistema Arm de 64 bits, que permite a utilização das mais diversas aplicações.





Com o avançar da pandemia no quarto trimestre do ano, a empresa tecnológica assistiu a um aumento das vendas de Macs, ainda com os chips da Intel, e atingiu o recorde de 9 mil milhões de euros no início do mês de novembro. Para já, ainda não se sabe quando será feita a alteração de chips, sendo que Tim Cook, o presidente executivo da empresa, adiantou em junho que nos próximos anos os Macs terão novos processadores.