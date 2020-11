Apple toma conta de ex-restaurante de luxo no Porto

A 12 de março de 1932 abria no Porto um dos seus mais emblemáticos cafés. Situado no majestoso Palácio das Cardosas, na esquina da "sala de visitas" com a praça defronte com a Estação de S. Bento, o Astória ajustava os seus serviços aos horários dos comboios, anunciando um serviço de pequenos almoços às sete da manhã.

Bar e cervejaria no rés-do-chão, café e salão de chá no primeiro piso e sala de jogos no segundo, o Astória sobreviveu até pouco depois do seu 40.º aniversário, tendo fechado as portas a 15 de abril de 1972.

Leia Também Apple confirma que vai lançar novo Mac com chips desenvolvidos pela marca

Seguindo uma tendência surgida na década de 60, com os cafés a serem assaltados por bancos, o Astória deu lugar ao Banco Pinto & Sotto Mayor, que por essa altura pertencia a António Champalimaud e viria a desaparecer às mãos do BCP.

O Sotto Mayor foi o último inquilino desse mítico espaço. A meio da primeira década deste século, o BCP vendeu o Palácio das Cardosas, que foi transformado num Hotel InterContinental, um cinco estrelas inaugurado em julho de 2011 após um investimento da ordem dos 30 milhões de euros.

E eis que, quase 40 anos depois, o Astória tornava-se no primeiro caso, até essa altura, de um banco passar a café.

Leia Também Pandemia leva dona do Ibis a estudar fusão com InterContinental

É que o InterContinental decidiu abrir o Café Astória no rés-do-chão da mesma esquina do palácio, com vistas para a Avenida dos Aliados e a Estação de S. Bento, o qual passou mais tarde a funcionar como restaurante.

Leia Também Grupo InterContinental compra donos do hotel Douro Valley por 300 milhões

Recentemente, o InterContinental decidiu fechar esse espaço e reabrir um novo restaurante Astória nas traseiras do hotel, numa área que antes funcionava como sala de eventos e que dá para um logradouro.

Mais descontraído e informal, o novo Astória teve reabertura marcada para março, mas a pandemia trocou-lhe as voltas, tendo apenas aberto as suas portas a 15 de julho, dia em que o FC Porto comemorou o seu 29.º título de campeão de futebol, sendo que os portistas costumam usar a Avenida dos Aliadas como palco dos festejos, que este ano foram muito mais contidos devido à covid-19.

Entretanto, o InterContinental arranjou um novo inquilino para o espaço outrora ocupado pelo Café Astória. No passado sábado, 7 de novembro, o Grupo Marques da Silva (GMS), revendedor da Apple em Portugal, abriu aqui mesmo a sua primeira loja no Porto da marca norte-americana.

A GMS Store Aliados, que resulta de um investimento de meio milhão de euros, "é fruto de uma estratégia de expansão que, mesmo em tempos estranhos, como estes que vivemos, são o espelho da nossa visão e crença na marca Apple", afirma André Marques da Silva, CEO do grupo, em comunicado.

"Queríamos oferecer à cidade [do Porto] uma loja icónica, julgo que o Palácio das Cardosas, edifício histórico situado na Praça da Liberdade, foi a escolha certa", considera o empresário.

Foi em plena crise, em dezembro de 2011, que o grupo abriu a sua primeira GMS Store em Portugal, onde detém atualmente oito, tendo faturado cerca de 38 milhões de euros no ano passado.

O GSM é também representante da dinamarquesa Bang & Olufsen (fabricante de dispositivos de áudio e vídeo de gama alta) e tem um negócio de retalho automóvel no Algarve, que fechou o último exercício com uma faturação de 71 milhões de euros.

Última curiosidade: a que se deve o nome Palácio das Cardosas? Após a extinção das ordens religiosas, em 1834, o antigo Convento dos Loios foi vendido em hasta pública, tendo sido comprado, por 80 contos de réis, pelo negociante Jesus Cardoso dos Santos.

Após a morte do proprietário, o edifício passou por herança para a viúva e filhas, tendo a partir desse momento passado a ser conhecido como o Palácio das Cardosas.