Apple desiste de carregador sem fios AirPower

Numa decisão sem precedentes, a Apple anunciou que já não vai produzir um dispositivo que foi anunciado em 2017: o carregador sem fios AirPower, que daria para carregar um Apple Watch, iPhone e AirPods de forma simultânea.

O AirPower foi originalmente anunciado com o iPhone X, em setembro de 2017, e o seu lançamento estava previsto para 2018. Agora, a empresa da maçã informou que o dispositivo já não vai ser produzido e pediu desculpa aos clientes que esperavam por este novo produto da tecnológica.





"Depois de muito esforço, concluímos que o AirPower não atingirá os nossos elevados padrões e cancelámos o projeto", disse Dan Riccio, vice-presidente de hardware da Apple, num comunicado citado pela Bloomberg. "Pedimos desculpa aos clientes que estavam ansiosos por este lançamento. Continuamos a acreditar que o futuro é sem fio e estamos comprometidos em levar adiante a experiência wireless".





Ainda que a Apple não tenha avançado os motivos concretos do cancelamento, a agência noticiosa, citando fontes próximas da empresa, adianta que o processo de desenvolvimento do dispositivo foi dificultado por problemas com o software, sobreaquecimento e a capacidade do aparelho para carregar vários dispositivos em qualquer lado do tapete.





Quando anunciou o produto em 2017, o vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, disse que o sistema de carregamento "não é possível com os padrões atuais", mas que a "equipa da Apple sabe como fazê-lo".





O cancelamento de um dispositivo é o primeiro da era moderna da Apple sob a liderança do CEO Tim Cook e representa o segundo revés, esta semana, para o grupo de engenharia de hardware da empresa, que já teve de pedir desculpa depois de várias reclamações de clientes sobre os teclados dos seus laptops mais recentes.