Apple fecha exercício com crescimento de 3,9% nos lucros para 57,4 mil milhões de dólares

A Apple encerrou o exercício fiscal, findo a 26 de setembro, com lucros de 57,4 mil milhões de dólares, uma subida de 3,9% face ao ano anterior, revelou esta quinta-feira a empresa liderada por Tim Cook.Nos últimos 12 meses, a fabricante do iPhone faturou 274,5 mil milhões de dólares, mais 5,5% do que no anterior exercício.Os resultados operacionais cresceram 3,7%, cifrando-se em 66,3 mil milhões de dólares.O iPhone perdeu algum peso nas receitas da Apple, passando de quase 55% em 2019 para 50,2%. Os Mac passaram a representar mais de um décimo (10,4%) das receitas, enquanto os iPad são responsáveis por 8,6% da faturação.Mas as áreas que mais cresceram foram a de produtos para casa, "wearables" (como o Apple Watch) e acessórios - que vale já 11,1% da faturação (9,4% em 2019); e os serviços que passaram de 17,8% para 19,6% do volume de negócios.