Apple lucra menos 13,4% no trimestre e receitas caem 5%

A Apple faturou 117.154 milhões de dólares (107,4 mil milhões de euros, ao câmbio atual) no seu primeiro trimestre fiscal, findo a 31 de dezembro de 2022. Este valor representa uma quebra homóloga de 5%. A tecnológica liderada por Tim Cook viu ainda os lucros trimestrais encolherem 13,4%, para os 29.998 milhões de dólares (27,5 mil milhões de euros).Os números apresentados ficaram aquém das previsões dos analistas e a empresa falhou mesmo, pela primeira vez desde 2016, os lucros esperados pelos analistas de Wall Street.A pesar no desempenho da empresa estiveram quebras nas receitas em todas as regiões e na maioria dos segmentos. Nos iPhones, que representam 56% das receitas, o recuo cifrou-se em 8,2%, para 65.775 milhões de dólares. A quebra foi na mesma ordem nos "wearables" - que incluem o iWatch, por exemplo. Já na área de negócio dos computadores Mac, o trimestre foi bem mais negro: as vendas de 7.735 milhões de dólares ficam 28,7% abaixo dos números de há um ano.Pela positiva, as receitas com os iPad avançaram 29,6%, para 9.396 milhões de dólares, e no segmento de serviços a faturação cresceu 6.4%, até aos 20.766 milhões de dólares, um recorde para esta área de negócio.O CEO da fabricante do iPhone destacou que a empresa superou no último trimestre do ano passado a marca de 2 mil milhões de dispositivos ativos.Notícia em atualização