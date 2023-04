Isenta de comissões e com juros acima de 4%: Apple lança conta poupança

Os clientes do Apple Card têm agora acesso a uma conta poupança, afirmou a gigante tecnológica, cumprindo assim as promessas anunciadas em outubro do ano passado. Este novo serviço, refere a Apple em comunicado, será administrado pelo Goldman Sachs e, para já, está apenas disponível nos Estados Unidos.A taxa de juro oferecida é de 4,15% ao ano, sendo "dez vezes superior à média nacional" - que ronda os 0,37% -, refere a empresa. Ao contrário do que acontece em várias instituições bancárias, não é necessário pagar comissões, nem há valor mínimo de depósitos para manter ou abrir a conta, podendo esta ser gerida através da aplicação Wallet.O balanço máximo da conta é de 250 mil dólares.Apesar de numa fase inicial estar restrito ao território norte-americano, o serviço estará posteriormente disponível no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Se bem sucedido, a Europa também está na mira."O nosso objetivo é construir ferramentas que ajudem os utilizadores a alcançar uma vida financeira mais sustentável e incorporar uma conta poupança no Apple Card na Wallet permite-lhes gastar, enviar e guardar dinheiro diariamente sem esforço", refere a gigante tecnológica, que procura aumentar as receitas proveniente de serviços.O anúncio acontece numa altura em que vários bancos, sobretudo de pequena e média dimensão, lutam para manter os depósitos dentro de portas, com os clientes à procura das ofertas com maior retorno.