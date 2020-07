Apple poderá adiar para outubro apresentação de novos iPhones

A Apple vai adiar o seu evento anual de inícios de setembro para a segunda quinzena de Outubro, avançou ontem à noite o blog japonês de tecnologias Mac Otakara.



Segundo o mesmo blog, citado pela MarketWatch, a empresa liderada por Tim Cook viu-se obrigada a adiar o evento de apresentação da linha 12 do iPhone, compatível com a tecnologia 5G, devido a atrasos na produção do aparelho – decorrentes da pandemia de covid-19.





No início de setembro é habitual a Apple apresentar novos produtos, com destaque para os novos iPhones, mas desta vez não será assim.Segundo a mesma fonte, espera-se que a Apple anuncie quatro novos iPhones, com os modelos 5G a ficarem disponíveis em novembro.Esta notícia está a penalizar as ações da empresa sediada em Cupertino (Califórnia), que seguem a recuar 3,08% para 359,94 dólares depois de ontem caírem 4,55% no fecho da sessão.No mês passado, a empresa anunciou uma remodelação do ecrã principal dos iPhones, um upgrade nos seus iPods, novidades no Mac, no Siri, na Apple Library e no Apple Watch, entre outras funcionalidades e arquitecturas, o que lhe deu um forte impulso em bolsa – ficando a apenas 20% de uma capitalização bolsista de dois biliões de dólares."Acreditamos que em 2021 a Apple será a primeira empresa a ter uma avaliação de dois biliões de dólares, tendo em conta o impulso do 5G e a potencial dinâmica dos seus serviços nos próximos anos", sublinharam na semana passada os analistas da Wedbush, Daniel Ives e Strecker Backe, numa nota de análise.