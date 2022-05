Apple terá abusado de posição dominante nos pagamentos, diz Comissão Europeia

A Apple é novamente visada numa análise feita pela Comissão Europeia. Bruxelas informou esta segunda-feira a tecnológica norte-americana de que considera que existe um abuso de posição dominante na área dos pagamentos digitais.



De acordo com a análise da Comissão, a empresa domina a área das carteiras digitais no sistema operativo móvel que criou, o iOS. E, ao limitar o acesso a tecnologia standard usada para assegurar os pagamentos através de dispositivos móveis, o NFC, a gigante tecnológica está a restringir a concorrência nas carteiras digitais no iOS.



A Comissão Europeia aponta, através de comunicado, que com esta decisão a Apple "está a beneficiar a sua própria soluções, o Apple Pay", em detrimento de outros responsáveis por carteiras digitais. Uma vez que esta é a única opção que consegue aceder ao NFC no iOS, este "efeito de exclusão nos concorrentes leva a menor inovação e a menos escolha para os consumidores no iPhone".



Bruxelas enviou uma lista de objeções à Apple, que agora terá um período de tempo para responder". Caso se confirme este abuso de posição dominante, a Apple poderá ser sujeita a uma nova coima no mercado europeu.



"Os pagamentos móveis têm tido um papel de rápido crescimento na nossa economia digital", recorda Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta da Concorrência. Afinal, impulsionados pela pandemia de covid-19, os pagamentos móveis registaram um franco crescimento, já que permitem pagar sem contacto com terminais.





"É importante para a integração do mercado dos pagamentos europeus que os consumidores possam beneficiar de um panorama de pagamentos que seja inovador e competitivo", continua esta responsável. "Temos indicação de que a Apple restringiu o acesso de terceiros a uma tecnologia-chave necessária para desenvolver soluções de carteiras digitais rivais para os dispositivos da Apple".





Today we have send @Apple a statement of objections. We are concerned that @Apple may have illegally distorted competition in the market for mobile wallets on @Apple devices. Now @Apple can answer our concerns.