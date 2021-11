ASAE reconhece dificuldade em fiscalizar comércio online

Partilhar artigo



O presidente da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, admite, que no comércio online "há maior dificuldade de fiscalização imediata". Numa entrevista ao jorna Público, divulgada nesta terça-feira, 2 de novembro, o responsável afirma que "a pandemia trouxe uma nova aprendizagem para todos".



O aumento do comércio online, o take-away e as novas plataformas de refeições ao domicílio obrigaram a ASAE a adatar a sua ação, apesar da falta de inspetores. Ainda assim, Pedro Portugal Gaspar afirma que "a maior dificuldade é ter a percepção e intuição do que é prioritário".