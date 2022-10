O número de utilizadores de plataformas de streaming em Portugal, como a Netflix, cresceu para os 44,1% no segundo trimestre de 2022, contudo, há cada vez mais portugueses com intenção de deixar de pagar este tipo de serviço.



De acordo com os dados mais recentes do barómetro de plataformas de streaming produzido pela Marktest, entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, a intenção de subscrição deste tipo de plataformas nos próximos três meses apresentou uma queda de 1.2 pontos percentuais (p.p.), situando-se nos 8,6%.



No final do segundo trimestre, o universo de utilizadores destes serviços englobava 44,1% dos portugueses, o que representa um crescimento de 0.3 p.p face ao trimestre anterior e de 2.1 p.p face ao período homólogo.



Netflix continua a liderar streaming em Portugal, com Prime Video já a morder os calcanhares Leia Também



No que diz respeito ao indicador de notoriedade, a Netflix é a operadora mais reconhecida (77,6%), ficando à frente da Disney+ (56,5%), da HBO Max (50,6%), da Prime Vídeo (50,4%) e da NOS Play (47,1).