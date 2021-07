Netflix continua a liderar streaming em Portugal, com Prime Video já a morder os calcanhares

Leia Também Gigantes mexem peças do tabuleiro de xadrez do “streaming”

A Netflix tem a maior quota de mercado entre os serviços de streaming de vídeo em Portugal. Segundo dados da plataforma JustWatch, no segundo trimestre de 2021, a empresa detinha 25% do mercado em Portugal.No entanto, o Amazon Prime Video aproxima-se cada vez mais, ficando a apenas dois pontos percentuais de diferença no segundo trimestre, com uma quota de mercado de 23%. Na análise da JustWatch, o serviço da Amazon conseguiu aumentar a quota de mercado no trimestre, após a queda sentida nos primeiros três meses do ano.Juntas, a Netflix e a Amazon Prime Video são donas de quase metade do mercado de streaming em Portugal.Já o Disney+, o serviço mais recente no mercado português, disponível desde setembro de 2020, partilha a mesma quota de mercado que a HBO Portugal, ambas com uma quota de 17%. Os dados apontam para alguma estabilização na quota de mercado do Disney+, após a subida registada nos primeiros meses do ano.Os dados contêm também a quota de mercado do Fox Play (4%) e da Apple TV+ (3%). Os restantes serviços de streaming disponíveis em Portugal totalizam 11% do mercado.A Netflix é o serviço de streaming de vídeo que está presente há mais tempo em Portugal, tendo chegado ao país em 2015.