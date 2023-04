Plataformas de "streaming" renderam 4,9 milhões em taxas em Portugal em 2022

A cobrança de taxas aos operadores de serviços audiovisuais a pedido e fornecedores de partilha de vídeos em Portugal, ou seja, as plataformas de "streaming" e "sites" como o YouTube, rendeu 4,9 milhões de euros ao Estado no primeiro ano de funcionamento, avança esta quarta-feira, o Público A verba arrecadada com a aplicação da taxa de exibição sobre publicidade nas plataformas permitiu aumentar a receita própria do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) que subiu de 9,7 milhões em 2022 para 14,6 milhões de euros este ano.Segundo o jornal, está ainda por apurar a taxa anual de contribuição.