Austríaca Parkside Interactive entra em Portugal através do Porto e quer contratar 50

A Parkside Interactive, tecnológica austríaca especializada em desenvolvimento de software personalizado e design UX, estreia-se no mercado português com a instalação de um centro de desenvolvimento no Porto, anunciou esta terça-feira a empresa, em comunicado.A liderança local da Parkside Interactive está a cargo de Paulo Moura e o objetivo é recrutar 50 novos profissionais especializados em Tecnologias de Informação (TI) nos dois primeiros anos.A empresa justificou a escolha da Invicta com "o crescente reconhecimento da cidade enquanto centro tecnológico global de excelência, bem como as condições favoráveis que oferece, como estabilidade e segurança"."Perante o crescimento da Parkside, vimos em Portugal, e nomeadamente no Porto, o local ideal para avançarmos com o nosso propósito de desenvolvermos uma solução tecnológica cada vez mais personalizada, e que nos permita apoiar os nossos clientes diariamente", refere Paulo Moura, citado no comunicado.A Parkside Interactive assinala ainda que se tornou associada do Porto Tech Hub "para facilitar a integração da empresa no ecossistema".