Avião da chinesa Guanyi ganha asas em Matosinhos

O Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) acaba de entrar no mercado asiático ao ganhar um contrato para a concepção e desenvolvimento de algumas das principais aero-estruturas do primeiro modelo de avião a construir pela chinesa Guanyi.

O contrato com a chinesa Guanyi marca a entrada do CEiiA no imenso mercado asiático, destaca Helena Silva, directora-geral do centro de engenharia sediado em Matosinhos.