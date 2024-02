Azora investe mais de 500 milhões para criar seis "data centers" na Península Ibérica

mais de 500 milhões de euros na construção de uma rede de seis "data centers" em Portugal e Espanha. O investimento previsto marca a entrada da Azora no mercado ibérico de "data centers" que ofereçam soluções tecnológicas para grandes empresas tecnológicas.



A ideia é criar seis data centers "altamente eficientes", para empresas que necessitam de baixa latência no processamento e transmissão de dados. Tendo isso em conta, a expectativa da Azora é de que este investimento atraia empresas com alto tráfego de dados, como criados de conteúdo, Internet of Things (IoT) ou jogos.



Quetta Data Centers" será gerido pela Azora, assessorada pela Core Capital. Para já, a empresa adianta que os "data centers" deverão ficar "perto de grandes centros urbanos, próximos dos consumidores finais, a fim de reduzir o tráfego de dados com data centers em hiperescala, que geralmente estão localizados a uma distância considerável dos utilizadores finais".



"Os seis ativos estarão predominantemente localizados em Madrid, Barcelona e Lisboa, permitindo à Azora aproveitar a excelente oportunidade do mercado local, impulsionada pela geolocalização da península, o acesso a fontes de energia renováveis, e proximidade de infraestruturas de comunicação mais amplas, incluindo cabos submarinos intercontinentais", indica a empresa, em comunicado.



Em fase inicial está já a construção do primeiro "data center" em Madrid, localizado em Tres Cantos, e está em fase avançada de negociações para concluir a aquisição do terreno e a contratação da construção dos restantes centros.





a primeira rede ecoeficiente de data centers com classificação PUE (Eficácia no Uso de Energia) inferior a 1,15".







A empresa espanhola considera que há "um forte crescimento da procura" por "data centers" nos próximos

últimos anos, "impulsionado por ventos favoráveis estruturais e por uma aceleração na forma como as empresas e a sociedade consomem dados".

O projeto conta com uma equipa com mais de 20 anos de experiência no setor tecnológico e com sensibilidade para os d esafios ambientais no setor de "data centers".







"O lançamento do Quetta insere-se na nossa estratégia de investimento em infraestruturas sustentáveis, especialmente

destinadas a empresas que oferecem conteúdo de streaming, jogos, realidade aumentada, Internet das Coisas e outras tecnologias, como inteligência artificial, que experimentarão um forte crescimento à medida que a velocidade com que a sociedade e as empresas consomem dados acelera", refere Santiago Olivares, responsável pelos investimentos em energia, infraestruturas e sustentabilidade da Azora, em comunicado.





