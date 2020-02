Bezos ganha 1,8 mil milhões em dois dias com venda de ações da Amazon

O fundador da americana Amazon, Jeff Bezos, ganhou 1,8 mil milhões em apenas dois dias com a venda de 0,2% do capital da retalhista.





Esta quantia está próxima dos 2 mil milhões que Bezos ganhou quando a Amazon entrou em bolsa, em 1997 – mas, nessa altura, para arrecadar 2 mil milhões, o fundador teve de vender um quinto da empresa.





As ações da Amazon estão a ceder 0,67% para os 2.035,94 dólares mas já chegaram a subir 0,04% para os 2.071,02 dólares durante a sessão desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Isto, um dia depois de, pela primeira vez na história da empresa, a retalhista se ter tornado uma "trillion dollar baby" em valores de fecho. Aconteceu na sessão desta terça-feira, ao encerrar com uma subida de 2,27% para 2.049,67 dólares, e com a sua capitalização bolsista a ascender a 1,02 biliões de dólares. Só desde o início do ano, a Amazon já vale mais 11 mil milhões de dólares.





No conjunto de sexta e segunda-feira, Jeff Bezos vendeu 905.456 ações no âmbito de um plano de trading, de acordo com documentos consultados pela Bloomberg. Desta forma, as vendas por parte do fundador já ascendem aos 12 mil milhões de dólares, sendo que dois terços ocorreram nos últimos quatro anos, estima ainda a agência de notícias.