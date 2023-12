Bizay ruma aos Estados Unidos com financiamento de 18 milhões

A Bizay/360 Imprimir finalizou com sucesso uma ronda de financiamento série C2 no valor de 18 milhões de euros para desenvolver a plataforma tecnológica e entrar no mercado norte-americano.A empresa atua na customização de produtos em gamas como vestuário, merchadising, decorações e consumíveis."A indústria da customização é uma das maiores indústrias do mundo. No entanto, está muito fragmentada e maioritariamente offline. Com o objetivo de digitalizar esta indústria, que vale mais de 775 mil milhões de euros anuais, a Bizay desenvolveu um sistema operativo para a customização de produtos, o que lhe permite oferecer o maior catálogo de produtos customizados do mundo", avança a empresa em comunicado.É um passo de gigante na "scaleup" que já atua na Europa e América do Sul, sublinha o presidente da Indico Capital Partners, que liderou a ronda de investimento na qual participaram também a Iberis e a Lince. Em declarações ao Negócios, Stephan Moraes afirma que para a Bizay (conhecida em Portugal como 360 Imprimir) se trata de uma etapa "fundamental para ganhar uma escala maior"."Esperamos que, sendo eles a plataforma mais evoluída na Europa, entrem no maior mercado mundial de produtos personalizáveis", indica, explicando que o sucesso já alcançado pela tecnológica na Europa passa pela fórmula de ter acordos com gráficas espalhadas pelo continente.É uma lógica que a Bizay vai replicar nos Estados Unidos, avança, e que "permite que quando há uma encomenda de um cliente, agregada com muitas outras encomendas de outros clientes, o produto fique mais barato".A Indico destaca o potencial de crescimento da Bizay, "uma das empresas portuguesas que já é uma 'scaleup' e pode vir a ser muito grande, um líder global na categoria - e para isso tem de ir para os EUA". "Se eles conseguirem entrar numa pequena parte do mercado norte-americano já serão enormes", diz Moraes, acrescentando que, numa fase inicial, "a parte mais importante é ter uma rede de gráficas que vão ser os fornecedores para poder depois angariar os clientes".O desenvolvimento tecnológico da empresa permite-lhe oferecer uma solução transversal, "dado que eles vão das impressões em papel à loiça ou mobília ou tecidos", algo que tem uma procura cada vez maior. "Há cada vez mais necessidade de personalização de elementos gráficos físicos", explica Stephan Moraes.A Indico Capital Partners tem já outros financiamentos em vista. Vai anunciar mais um até ao final do ano e tem na calha mais quatro, que deverão ser tornados públicos já em 2024."Foi dos anos em que a Indico mais investiu", diz Stephyan Moraes, indicando que em 2023 o investimento da gestora independente de fundos de capital de risco deverá atingir 25 milhões de euros em 17 operações.