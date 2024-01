Lince Capital lança fundo de 146 milhões para investir em startups portuguesas

Em menos de quatro anos, a Lince Capital "já avaliou mais de 400 startups nacionais", tendo investido em 22, num portfólio que inclui a Sensei, a Kencko, a Bizay, a Leadzai ou a Bhout, empresa que criou um saco de boxe inteligente para cativar quem não gosta de fazer desporto.

Foi no final do ano passado que a Lince Capital investiu na Bhout, através do Lince Innovation Fund I & II, numa ronda de investimento "seed" no valor de 10 milhões de euros.

Entretanto, a sociedade de capital de risco liderada por Vasco Pereira Coutinho acaba de lançar o Lince Innovation Fund III, um fundo de 146 milhões de euros que será focado em startups portuguesas com um forte cariz de inovação e investigação e desenvolvimento (I&D).

"O Lince Innovation Fund III é o terceiro fundo de investimento da Lince Capital, dedicado a startups inovadoras com projetos de I&D, demonstrando assim o interesse da Lince Capital em continuar a impulsionar o potencial do empreendorismo nacional", sublinha a capital de risco, esta sexta-feira, 12 de janeiro, em comunicado.

"Além do financiamento substancial", as startups selecionadas "terão acesso ao vasto conhecimento e à rede de contactos da Lince Capital, garantindo um suporte estratégico crucial para o seu desenvolvimento", realça a capital de risco.

"O Lince Innovation Fund III marca um momento crucial na nossa jornada. Estamos comprometidos em ser um catalisador para o crescimento económico e o empreendedorismo nacional", enfatiza Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital.

"Com 146 milhões de euros à disposição, estamos confiantes de que este fundo terá um impacto transformador nas startups nacionais, impulsionando não apenas o crescimento, mas também a excelência empreendedora", conclui o mesmo gestor.