Bracarense Nutrium angaria 4,25 milhões para melhorar nutrição da população

A start-up portuguesa Nutrium anunciou uma ronda de financiamento de 4,25 milhões de euros, que vem ajudar a empresa a expandir o negócio de nutrição para outros mercados.





A ronda Seed é liderada pela Indico Capital Partners e nela participam também o Fundo para a Inovação Social (FIS) e os atuais investidores – Primavera BSS, Portugal Ventures e SBS StartupBraga – que reforçam a sua participação na empresa.





Com os novos fundos, a Nutrium planeia duplicar a sua equipa em 24 meses, com especial foco no desenvolvimento da plataforma e expansão internacional. A empresa prevê ainda reforçar a sua presença em Espanha, França, Itália, Estados Unidos e Reino Unido onde já apresenta uma base de clientes "sólida", lê-se no comunicado.





A Nutrium dedica-se a dar resposta àquele que considera "um dos maiores problemas sociais da atualidade": a má alimentação e doenças associadas. A empresa disponibiliza a experiência de acompanhamento "mais completa e integrada do mercado", na qual combina o aconselhamento profissional, o acompanhamento contínuo e o acesso rápido a produtos e suplementos relacionados.





Atualmente, o software da Nutrium junta mais de 80.000 profissionais de nutrição e cerca de 800.000 pacientes em mais de 40 países. O managing general partner da Indico, Stephan Morais, acredita que "a Nutrium irá tornar-se uma plataforma integrada que irá aproximar nutricionistas, pacientes, produtos e dados de saúde na promoção de vidas mais saudáveis e felizes" e afirma: "temos o prazer de apoiar esta visão conjunta com capital e conhecimento".