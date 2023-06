Bracarense Nutrium capta dois milhões numa ronda liderada pela Lince

A ida a uma consulta de nutrição, no início de 2015, determinou o momento "eureka" de André Santos. Juntamente com Diogo Alves, Pedro Carneiro e Pedro Maia, seus colegas do mestrado de Informática da Universidade do Minho, Santos liderou a criação de um software focado no setor da nutrição clínica, que aproxima os nutricionistas dos seus pacientes.

Pouco tempo depois, o projeto Nutrium ganhava o Prémio Jovens Empreendedores do concurso SpinUM, da Universidade do Minho, tendo entrado para a incubadora Startup Braga.

Após ter arrecadado um investimento de cerca de 4,9 milhões de euros, em rondas que contaram com a participação da capital de risco estatal Portugal Ventures e a Primavera, entre outras, a Nutrium acaba de concluir uma ronda de investimento "bridge" para Série A no valor de dois milhões de euros.

Esta ronda foi liderada pela capital de risco portuguesa Lince Capital, tendo contado também com a participação da M4 Ventures e da Primavera, SGPS.

"A equipa de gestão altamente qualificada, aliada à proposta de valor num setor que tem um grande potencial de crescimento em termos de digitalização, deixam-nos bastante confiantes no crescimento e sucesso da Nutrium", afirma Tomás Lavin Peixe, sócio da Lince Capital, em comunicado.

"É com alegria que nos juntamos à Lince Capital e M4 Ventures nesta missão, para podermos chegar às empresas mais inovadoras do mundo, aumentar o ‘awareness’ para a importância da nutrição e levá-la a cada vez mais pessoas", enfatiza, por seu lado, André Santos, CEO da Nutrium.

"O nosso objetivo é que toda a gente no mundo tenha acesso a nutrição personalizada, e este é sem dúvida um grande passo nessa direção", sinaliza o mesmo gestor.

A Nutrium afiança que conta com mais de 250 mil nutricionistas em mais de 90 países, com maior prevalência no Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal.





De acordo com a startup minhota, o software Nutrium permite agilizar o dia-a-dia dos nutricionistas, através da otimização das consultas de nutrição e da gestão de pacientes.

"O nutricionista pode deixar de lado os planos alimentares e recomendações em papel, e entregar toda a informação numa aplicação móvel prática, assim como acompanhar os pacientes em tempo real, mesmo entre consultas", conta.

Recentemente, a empresa começou a oferecer um programa de nutrição e bem-estar para empresas, o Nutrium Care.

Trata-se de uma solução B2B para que "as empresas possam melhorar a saúde dos seus colaboradores através de uma intervenção nutricional preventiva e completa", explica a startup liderada por André Santos.

O programa surgiu em Portugal e encontra-se agora em fase de expansão para Espanha e Brasil.

A Nutrium adianta que os dois milhões de euros agora angariados "irá permitir consolidar o Nutrium Care, com o objetivo de continuar a expandir o modelo e fazê-lo chegar a mais geografias e mais empresas".

Em termos de recursos humanos, "atualmente com 45 pessoas", o foco "é melhorar os quadros de topo da empresa, não tanto aumentar a equipa", sublinha o CEO da Nutrium ao Negócios. "Portanto, não temos um número concreto de vagas que queremos preencher", remata Santos.

E quanto é que a Nutrium fatura? "Por agora, preferimos não revelar."