Brandit de Barcelos dá a tática de Mourinho e compra 20% da Soccer Hub

Mestre em Gestão do Desporto e responsável pelo departamento de relações internacionais da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, Ricardo Balbeira dedica-se há já muitos anos a desenvolver e implementar programas formativos para os "stakeholders" da indústria do futebol, tendo já promovido eventos nos cinco continentes.





Fruto da sua vasta experiência nesta atividade, detetou que os formatos de formação presencial não estão, muitas vezes, adequados ao público-alvo, pelo que decidiu, no final de 2017, criar a Soccer Hub, que se dedica à produção e distribuição de cursos online para profissionais de futebol, sendo já considerada uma referência na área a nível global.

Com sede física na Avenida Marechal Gomes da Costa, uma das mais caras zonas do Porto - onde se situa a Fundação de Serralves -, a plataforma Soccer Hub reúne cursos de formação das mais variadas temáticas relacionadas com o futebol, artigos e entrevistas com alguns dos melhores profissionais do futebol a nível mundial, apresentando-se como "uma plataforma voltada para a educação desportiva ao mais alto nível".

Às portas do terceiro aniversário da Soccer Hub, o fundador desta start-up decidiu abrir o capital da empresa ao grupo que criou a sua plataforma - a Brandit Group, que tem sede em Barcelos.

"A Brandit Group e a Soccer Hub assinaram um acordo para a cedência de 20% do capital da plataforma de educação desportiva online Soccer Hub à Brandit Group, que visa a consolidação e crescimento das duas empresas no mercado desportivo a nível global", anunciou a Brandit, esta quinta-feira, 13 de agosto, em comunicado, sem revelar o valor da operação.

"Este acordo faz parte do plano de crescimento da Brandit Group delineado para o período 2020-2025, estando previstas mais aquisições na área do futebol profissional", adiantou a empresa.





Para o CEO da Brandit Group, Pedro Araújo, este investimento na plataforma Soccer Hub é uma ação crucial, especialmente no contexto pandémico em que vivemos.

"Como foi possível verificar, com o confinamento obrigatório devido à covid-19, a utilização de plataformas educativas online especializadas cresceu exponencialmente em todo o mundo, e sendo a Brandit Group uma das empresas mais ativas no setor desportivo, com particular ênfase no futebol, este investimento faz para nós todo o sentido", afirma Pedro Araújo.

Já Ricardo Balbeira, CEO e fundador da Soccer Hub, diz acreditar que "o crescimento exponencial da Soccer Hub deverá ser suportado por pilares sólidos assentes em recursos humanos altamente qualificados e profissionais de excelência", pelo que "é com muita satisfação" que anunciou a entrada da Brandit na Soccer Hub, "assegurando assim que toda a sua ‘expertise’ é transferida e incorporada neste projeto".

Fundada em 2007, a Brandit, que é controlada por Pedro Araújo e António Martins, surge com o objetivo de ser "a melhor e mais profissional empresa de multimédia a operar no mercado".

Do trabalho na área dos media digitais destaca-se o futebol, onde são realizadas soluções por medida para diversos clubes de futebol, jogadores e treinadores.

A empresa Brandit Group também desenvolveu as aplicações de futebol, Tactical Boards Soccer, Mourinho Tactical Board, E-Liga e, ainda, o Scouting System Pro, utilizado por clubes como o LOSC, a Sampdoria, o Celta de Vigo, o Bordéus, o Nottingham Forest ou os portugueses Braga e Rio Ave.