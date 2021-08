Bruxelas adia decisão sobre compra da Kustomer pelo Facebook

A Comissão Europeia acrescentou mais uma semana ao prazo para emitir um parecer sobre a aquisição da norte-americana Kustomer por parte do Facebook. Bruxelas anunciou na semana passada que iria investigar este negócio, justificando que a passagem da Kustomer para as mãos da empresa de Mark Zuckerberg reforçaria o poder do Facebook.

Assim, Bruxelas tem até dia 15 de dezembro para emitir uma decisão. Na versão anterior, era indicada a data limite de dia 8 de dezembro.

A Comissão Europeia anunciou a 2 de agosto que abriu uma investigação para avaliar se a proposta de aquisição da Kustomer por parte do Facebook, anunciada em novembro de 2020, poderá vir a reduzir a concorrência no mercado de software CRM, utilizado para a gestão da relação com clientes (Customer Relationship Management, em inglês).

Segundo o comunicado da Comissão Europeia, existe a preocupação de que a transação possa reforçar a posição dominante da empresa de Mark Zuckerberg na área da publicidade online.