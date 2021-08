Bruxelas abre investigação à compra da Kustomer pelo Facebook

Leia Também Bruxelas anuncia investigação ao serviço de classificados do Facebook

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira, dia 2 de agosto, que abriu uma investigação para avaliar se a proposta de aquisição da Kustomer por parte do Facebook, anunciada em novembro de 2020, poderá vir a reduzir a concorrência no mercado de software CRM, utilizado para a gestão da relação com clientes (Customer Relationship Management, em inglês).Segundo o comunicado da Comissão Europeia, existe ainda a preocupação de que a transação possa reforçar a posição dominante da empresa de Mark Zuckerberg na área da publicidade online.O anúncio de que o Facebook iria comprar a startup norte-americana Kustomer, feito ainda no ano passado, não incluiu o valor da operação. No entanto, segundo o Wall Street Journal, a aquisição estará próxima de um montante de mil milhões de dólares (cerca de 842,6 milhões de euros)."É importante analisar de forma profunda aquisições potencialmente problemáticas por parte de empresas que já têm uma posição dominante em certos mercados. Isto aplica-se em particular ao setor digital, onde o Facebook já tem uma posição de liderança, tanto na apresentação de publicidade online como nos canais de mensagens, como o WhatsApp, Messenger ou Instagram", contextualiza a vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela área da concorrência, Margrethe Vestager, citada em comunicado."A nossa investigação tem como objetivo garantir que a transação não prejudica negócios ou consumidores e que quaisquer dados a que o Facebook consiga aceder não distorcem a concorrência", continuou Vestager.Na informação de contexto desta investigação, Bruxelas levanta preocupações sobre o Facebook conseguir aceder a diversos dados de empresas, como dados sobre transações com clientes ou ainda dados como as visualizações de sites ou visitas a lojas.A aquisição da Kustomer foi anunciada em 2020 como uma ferramenta para ser integrada no WhatsApp, expandindo os serviços desta aplicação. Recorde-se que o WhatsApp já conta com o WhatsApp Business, um serviço pensado especificamente para as empresas. A startup norte-americana Kustomer vende software a empresas para acompanhar os diversos canais de comunicação com clientes, como telefone, email, mensagens de texto ou o próprio WhatsApp e Instagram.O Facebook já reagiu ao anúncio da Comissão Europeia, indicando que está disponível para colaborar nesta investigação. "A transação está a favor da concorrência e irá trazer mais inovação aos negócios e consumidores no mercado dinâmico e competitivo de CRM", acrescentou a tecnológica, em comunicado.A Comissão Europeia tem agora 90 dias úteis, até dia 22 de dezembro de 2021, para tomar uma decisão na sequência da investigação à operação.Além desta investigação, Bruxelas tem também em mãos uma investigação ao serviço de classificados do Facebook, anunciada em junho deste ano.