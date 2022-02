CGI vai contratar 400 colaboradores em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A consultora tecnológica CGI pretende contratar mais de 400 novos colaboradores em Portugal, para apoiar o seu crescimento no mercado nacional em 2022, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira.

Entre os perfis mais procurados estão os consultores tecnológicos e funcionais, com diferentes níveis de experiência, de áreas que incluem automação inteligente, inteligência artificial, analítica, big data, ERP, infraestrutura, cloud e, ainda, analistas, arquitetos e programadores em diferentes tecnologias.

"Em 2022, temos a ambição de manter a tendência de crescimento, apoiando, simultaneamente, a entrada de jovens com formação superior no mercado de trabalho, mas também criando oportunidades para que profissionais, com e sem experiência na indústria, oriundos de programas de especialização tecnológica e requalificação profissional, abracem o nosso desafio", refere Carlos Lourenço, Senior Vice-President da CGI em Portugal, citado na nota de imprensa.

A operação da CGI em Portugal, está integrada numa unidade de negócio que compreende um grupo de oito países que inclui Bélgica, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos e Roménia, e que tem como objetivo, para 2022, a contratação de cerca de 5 mil colaboradores. Destes, mais de 1.500 vagas são para primeiros empregos, incluindo 900 estágios. No ano passado, a empresa facturou 8,52 milhões de euros.

Em Portugal, a CGI emprega atualmente mais de 1880 colaboradores, repartidos por seis escritórios, integrados numa operação que conta com 82 mil colaboradores em todo o mundo.