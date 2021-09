China ordena a 11 plataformas de mobilidade que corrijam ilegalidades

Os reguladores chineses ordenaram a 11 plataformas de mobilidade, incluindo as geridas pela Didi, Meituan e Alibaba, para retificar até ao final deste ano os casos de má conduta encontrados, aumentando o escrutínio sobre uma indústria que emprega milhões de trabalhadores.



Responsáveis do Ministério dos Transportes da China convocaram os executivos de 11 tecnológicas de serviços de mobilidade e partilha de boleias - como a Didi, a Meituan e a Alibaba Amap - para os acusarem de prejudicar a concorrência e penalizar os interesses dos passageiros e motoristas, de acordo com uma declaração publicada nesta quinta-feira, 2 de setembro, citada pela Bloomberg.





Os reguladores chineses sublinharam violações legais como o recrutamento de motoristas sem carta de condução e a necessidade de fortalecer a proteção de dados dos utilizadores, afirmam os responsáveis da China na nota. Algumas empresas viciaram a concorrência e comprometeram a segurança e estabilidade da indústria, consideram.As autoridades chinesas exigiram que as 11 tecnológicas avançassem com auditorias internas, corrigissem esses erros e que desenhassem planos de cumprimento até ao final do ano. As ações da Meituan reduziram os ganhos após o anúncio e pouco mudaram em Hong Kong. As ações da Alibaba em Hong Kong subiram 2,7%, enquanto as ações da Didi são negociadas nos EUA, cujas bolsas só abrem mais tarde.