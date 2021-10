China multa tecnológica Meituan em mais de 460 milhões

A investigação dos reguladores chineses à tecnológica Meituan culminou numa multa de 3,44 mil milhões de yuan, o equivalente a 461 milhões de euros. A multa foi anunciada esta sexta-feira pela State Administration for Market Regulation, a entidade chinesa responsável pela área da concorrência, que acusa a tecnológica de ter violado as regras anti-monopólio.

Este valor é o equivalente a 3% das receitas da Meituan no ano passado, de acordo com o comunicado desta entidade, citado pela agência Bloomberg. Além desta multa, a entidade ordena também à empresa que devolva 1,29 mil milhões de yuan arrecadados através de acordos de exclusividade.

Leia Também China ordena a 11 plataformas de mobilidade que corrijam ilegalidades

A empresa liderada pelo multimilionário Wang Xing deverá também fazer alterações ao seu mecanismo de comissões, considera o regulador, e ainda garantir que os parceiros da área da restauração garantem melhores condições a quem faz entregas.

Leia Também Regulador chinês planeia multa de mil milhões à gigante de entrega de refeições Meituan

A Meituan opera no mercado chinês através de entregas de produtos de parceiros locais, com destaque para a área da restauração.

A empresa, que opera no mercado das entregas, já estava a ser investigada há alguns meses por esta entidade, desde que foi formalizada uma investigação em abril. Em reação a esta multa, a empresa indica que aceita este montante e que irá agir de acordo com as recomendações do regulador.

Leia Também Esta start-up quase desconhecida vale 30 mil milhões de dólares

As entidades chinesas têm apertado o cerco às tecnológicas do país nos últimos meses. Esta multa à Meituan já havia sido avançada pelo jornal Wall Street Journal, em agosto, ainda que com um valor significativamente maior. No início do ano, esta entidade aplicou também uma multa à Alibaba, com um valor recorde de 2,8 mil milhões de dólares.