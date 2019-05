Chuva de “vouchers” para PME que melhor exportam online

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) lançou o concurso Digital Awards, que visa premiar as PME portuguesas com melhores resultados nas vendas para o exterior através de plataformas de “e-commerce”.

As PME que vendam online para o estrangeiro podem concorrer aos prémios "Digital Awards by AEP" (Associação Empresarial de Portugal), que visam premiar a capacidade exportadora via digital das PME portuguesas.

As candidaturas deverão ser apresentadas em www.portugaldigitalexport.pt, selecionando a categoria a que se candidatam, até dia 28 de junho de 2019.

Na categoria de "Best E-Commerce Digital Experience" serão avaliados fatores como a originalidade e a arquitetura do site, assim como a navegabilidade e o serviço de venda e pós-venda online, enquanto a de "Best Digital Marketing Conversion Campaigns" se destina às empresas que tenham lançado recentemente uma campanha de marketing criativa e eficiente, com o objetivo de alavancar as vendas online.

A terceira categoria, "Best Digital Transformation Practices", premeia a PME cuja adoção recente de ferramentas digitais tenha impulsionado o seu negócio e a interação com o cliente.

"O concurso destacará ainda qual a melhor PME dentro do contexto global das vendas online para o estrangeiro com o prémio Best Portugal Digital Export", destaca a AEP, em comunicado.

Os vencedores de cada categoria irão receber três "vouchers": um de 1.500 euros em serviços de consultoria em melhoria de "e-commerce", correspondente a 15 horas de consultoria por consultor especializado VTEX, outro de isenção de licenciamento do plano Business VTEX, no valor de 40 mil euros anuais, durante 3 anos, e, ainda, um "voucher" no valor de 500 euros para utilização em viagens na TAP, a que acresce um curso de formação do CESAE com a duração de 25 horas.