ClearPier adquire portuguesa Hang My Ads por 35 milhões de dólares

Leia Também Alive Business Consulting entra em Portugal com aquisição da Add Value

A Hang My Ads foi fundada pelos portugueses Sara Lameira e Rodrigo Jogo e dedica-se à gestão de campanhas de aplicações para telemóvel há cerca de uma década. Na prática, a empresa é responsável pela monetização de anúncios publicitários, sendo que até agora atuava como intermediária entre os clientes e publicitários e angariando utilizadores para apps.





A Hang My Ads foi fundada pelos portugueses Sara Lameira e Rodrigo Jogo e dedica-se à gestão de campanhas de aplicações para telemóvel há cerca de uma década. Na prática, a empresa é responsável pela monetização de anúncios publicitários, sendo que até agora atuava como intermediária entre os clientes e publicitários e angariando utilizadores para apps.

A ClearPier, empresa tecnológica que atua na área de publicidade, adquiriu a portuguesa Hang My Ads por 35 milhões de dólares [cerca de 32,81 milhões de euros] em dinheiro, ações e um montante condicionado ao desempenho da empresa. A aquisição da portuguesa é a mais recente de uma série de negócios por parte da canadiana, que visa expandir as suas capacidades nesta área.Em maio, a ClearPier adquiriu a empresa israelita PubPlus e no início deste ano a Cygobel Media."Cada aquisição tem um papel na nossa oferta holística. Por isso, estamos entusiasmados em integrar a Hang My Ads e elevar de imediato a nossa oferta móvil em termos de inventários e acesso de audiência", afirmou o CEO da ClearPier, Sunil Abraham.