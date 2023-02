Alive Business Consulting entra em Portugal com aquisição da Add Value

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alive Business Consulting alargou a sua presença ao mercado português através da aquisição da Add Value, empresa portuguesa especialista em consultoria tecnológica e parceira da Sage Portugal.

O valor do negócio não foi revelado, mas segundo a nota publicada no seu site, a portuguesa Add Value será totalmente integrada na estrutura da Alive Business Consulting, incluindo os trabalhadores da consultora portuguesa.

Criada em 2017, a AddValue opera como parceira da Sage em Portugal na implementação de soluções orientadas para o mercado das médias e grandes empresas.

Com esta aquisição, a empresa espanhola reforça o seu peso no mercado ibérico e passa a ter três escritórios: Madrid, Bilbao e Lisboa.