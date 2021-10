Cloud leva receitas e lucros da Microsoft "para as nuvens"

A área de negócio da cloud ajudou ao crescimento de 22% nas receitas da Microsoft no primeiro trimestre fiscal, terminado a 30 de setembro, para os 45.317 milhões de dólares, anunciou esta terça-feira a gigante tecnológica.Estes números superam os 43,9 mil milhões de dólares esperados pelos analistas, com a empresa fundada por Bill Gates a superar as previsões dos especialistas pelo 11.º consecutivo.Já os lucros aumentaram 48% face ao período homólogo, ascendendo a 20.505 milhões de dólares.As vendas de soluções cloud dispararam 50%, enquanto as receitas com a venda do Office 365 a clientes empresariais aumentaram 23%, assinalou o CEO da empresa, Satya Nadella.Após a divulgação dos resultados, as ações da Microsoft avançam cerca de 1% no after-hours, colocando a capitalização bolsista da gigante nos 2,3 biliões de dólares.