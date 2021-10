Microsoft tira título de empresa mais valiosa do mundo à Apple

Foram precisos alguns meses para a Microsoft se juntar à Apple no selecto clube dos 2 biliões de dólares de valor de mercado, mas menos tempo para conseguir "roubar" o título de empresa mais valiosa do mundo à tecnológica. Esta sexta-feira, com as ações da Apple a cair, em reação aos resultados que desapontaram os investidores, a Microsoft passou à perna à Apple e vale agora mais do que a empresa que criou o iPhone.

Nesta altura, as ações da Apple estão a cair 2,14%, para 149,30 dólares, com a tecnológica a contar com uma capitalização de 2,45 biliões de dólares. Por seu turno, os títulos da Microsoft valorizam 1,41% para 328,9 dólares, naquela que é a quarta sessão consecutiva de ganhos esta semana.

A Apple, que é liderada por Tim Cook, era até aqui a dona da maior capitalização bolsista. Mas a descida de seis mil milhões de dólares nas vendas da tecnológica no quarto trimestre do ano fiscal, terminado em setembro, devido a constrangimentos na cadeia de distribuição, deixou a empresa aquém das estimativas de Wall Street. E o facto de Tim Cook deixar ainda avisos sobre como estes constrangimentos poderão ter reflexo no último trimestre do ano, habitualmente mais forte devido à época festiva, também não terá agradado.

Leia Também Musk ganha 36 mil milhões de dólares no dia em que a Tesla passou o valor de 1 bilião

Esta é a primeira vez em que a Microsoft vale mais do que a Apple. A dona do Windows apresentou resultados esta terça-feira, após o fecho do mercado, batendo as estimativas dos analistas. Mais uma vez, o negócio cloud alavancou os resultados da empresa. As vendas de soluções cloud dispararam 50%, enquanto as receitas com a venda do Office 365 a clientes empresariais aumentaram 23%, assinalou o CEO da empresa, Satya Nadella. Já os lucros aumentaram 48% face ao período homólogo, ascendendo a 20.505 milhões de dólares.

Mas, tal como a Apple, também o "fantasma" da falta de "chips" e os constrangimentos na cadeia de distribuição, estão a afetar a Microsoft. Este tema já havia tido reflexo nos resultados do segundo trimestre da tecnológica.

Leia Também Lucros das tecnológicas crescem, imunes à pressão

A Apple foi a primeira empresa dos EUA a chegar ao clube de dois biliões de dólares de "market cap", em agosto de 2020. A Microsoft só lá conseguiu chegar em junho deste ano, dois anos depois de se tornou numa "trillion dollar baby", quando atingiu a marca de um bilião de dólares de valor de mercado.

Leia Também Fantasma da falta de “chips” pairou nas contas da Apple e Microsoft

Microsoft também ganha na variação anual

Além de "bater" a Apple no que toca a valor de mercado, a Microsoft está também em vantagem na subida das ações registada este ano.

As ações da Microsoft estão a registar ganhos de quase 48% este ano, enquanto os títulos da dona do iPhone registam uma subida de cerca de 12,5% este ano.