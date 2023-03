Colt quer reforçar pessoal em 15% e chegar às 150 pessoas em Portugal até junho

Leia Também Colt Portugal reforça rede de alta velocidade

A Colt quer aumentar o número de trabalhadores em 15%, chegando ao final do primeiro semestre com 150 postos de trabalho, tendo já em curso uma campanha de recrutamento.A ampliação das equipas servirá para "responder às crescentes necessidades dos clientes, tanto em Portugal, como no resto do mundo". As posições em aberto são de desenvolvimento de software, segurança, especialistas de redes IP, assim como nas áreas de vendas, gestão e suporte aos clientes.No ano passado a subsidiária da empresa britânica investiu 5 milhões de euros em Portugal, "na expansão da capacidade da sua rede de longa distância e na ligação a um novo data center em Riba d’Ave cuja implementação está neste momento em curso" e que eleva para 13 o número de centros de dados ligados pela Colt em Portugal.O investimento, sublinha a empresa presente em Portugal há mais de vinte anos, "acresce aos mais de 100 milhões de Euros investidos desde que a empresa chegou a Portugal na sua infraestrutura e rede de fibra ótica de alta velocidade e na contratação de recursos humanos, para ampliar a capacidade da operação portuguesa e do hub nacional que liga a Europa ao resto do mundo".Este investimento, sustenta a Colt em comunicado, "vem fortalecer ainda mais a posição da empresa de infraestruturas digitais na Península Ibérica em geral, e em Portugal em particular"A empresa cita um estudo da Arizton segundo o qual o setor dos centros de dados vai crescer mais de 6% até 2027 e garante que estará atenta a esse mercado, cuja dimensão em Portugal "foi recentemente avaliada em 931,2 milhões de dólares e deverá atingir os 1,3 mil milhões de dólares até 2027".As receitas da Colt na área das soluções de acesso à cloud e multicloud cresceu 14%. Já "as soluções de grande largura de banda e capacidade e de redes de última geração, fortemente alavancadas pelos sistemas de cabos submarinos existentes no nosso país, triplicaram no ano passado"."Os resultados que alcançámos em 2022 estão intimamente relacionados com a nossa aposta em áreas relacionadas com a viabilização e aceleração da transformação digital das empresas, como por exemplo a cloud. Em Portugal já temos mais de 35% das empresas a utilizarem serviços cloud e, segundo o Eurostat anunciou, a percentagem de empresas portuguesas com acesso a recursos informáticos alojados por terceiros na internet aumentou de 29% em 2020 para 35% em 2021. Para as empresas poderem garantir a sua relevância e competitividade têm cada vez mais de confiar na implementação de tecnologias de ponta. Consideramos por isso que também em 2023 a migração para a cloud irá continuar a ser uma prioridade para as empresas que desejam permanecer competitivas e seguras," refere Carlos Jesus, Country Manager da Colt Technology Services Portugal e VP Global Service Delivery da Colt (na foto).A empresa promete continuar a apostar nestas áreas em 2023, "a par das ligações aos cabos submarinos, da cibersegurança, da IA, da sustentabilidade e das redes verdes, bem como da expansão da sua rede e capacidade de conectividade em Portugal e no resto do mundo".A empresa anunciou ainda o reforço da presença na Escandinávia e na Alemanha para prestar serviços a empresas a nível local e à escala mundial.A Colt vai aumentar a capacidade da sua rede com novos pontos de presença (PoP) em Hamburgo (Alemanha), Copenhaga (Dinamarca), Oslo (Noruega); e Estocolmo (Suécia).Trata-se de uma "nova rota na IQ Network" que oferece aos clientes o acesso a PoPs duplos em todas estas cidades e amplia ainda mais a presença e a capacidade da Colt à escala global".