Comissão de proteção de dados analisa uso de recursos online por entidades públicas

Num comunicado sobre a utilização de 'cookies' por 'websites' de entidades públicas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) indica que há práticas muito diferenciadas no setor privado e no público, frisando que as organizações que detêm os 'websites' "são responsáveis por todas os 'cookies' que permitem que sejam colocados no equipamento terminal do utilizador".Nesse sentido, explica a CNPD, têm "a obrigação de assegurar que são cumpridas todas as exigências legais, designadamente a informação aos utilizadores e a obtenção do seu consentimento quando tal se impõe, como é o caso de 'cookies' para fins de analítica".Esta entidade, presidida por Filipa Calvão (na foto) avança que, de uma maneira geral, verifica-se que "há graves deficiências na forma como as obrigações legais estão a ser aplicadas nesta matéria".A Comissão Nacional de Proteção de Dados considera ser "adequado e eficaz ter uma abordagem mais ampla", tendo em conta o universo alargado de 'websites' que utilizam 'cookies'."A CNPD decidiu inscrever no seu plano de atividades para 2021 o desenvolvimento de diretrizes específicas sobre a utilização de 'cookies', estando já a elaborar tais orientações, no sentido de as organizações alinharem as suas práticas com as exigências legais", revelou.A CNPD adianta também que se encontra neste momento a fazer um levantamento geral sobre a forma como as entidades públicas estão a usar determinados serviços e ferramentas 'online', com incidência no tratamento de dados pessoais, incluindo a utilização de 'cookies' e 'widgets', com vista a uma intervenção coerente e global para toda a administração pública.Este organismos considera que às entidades públicas cabem "especiais cuidados na utilização de 'cookies', uma vez que os cidadãos utilizadores dos 'websites' públicos não têm alternativa quanto ao acesso a serviços ou informações".O comunicado da CNPD surge após o Expresso ter hoje noticiado que os principais endereços do Sistema Nacional de Saúde (SNS) têm disponibilizado dados dos cidadãos para exploração comercial da Google e de outras marcas ligadas à publicidade.Segundo o jornal, além de dados de tráfego, como os que são recolhidos pelo serviço Google Analytics, os endereços SNS24.pt e SNS.gov.pt "recolhem dados para campanhas publicitárias através do serviço Doubleclick".O Expresso concluiu, com recurso a algumas ferramentas de monitorização de tráfego, que a recolha de dados "também contempla áreas que o SNS.gov.pt disponibiliza para utentes, agendamento de vacinas covid-19 e solicitação de medicamentos para o VIH".Questionados pelo jornal, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garantem que os dados servem apenas para tratamento estatístico e são anonimizados e que "não há partilha de dados pessoais com a Google ou com qualquer outra entidade externa", mas confirmam que procederam a alterações.Segundo o Expresso, os 'sites' SNS24.pt e o SNS.gov.pt não são os únicos a partilhar dados, uma vez que os 'sites' da Assembleia da República, SIRP, GNR e PSP, Ivaucher.pt e Autenticação.gov.pt "também permitem exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos".