Como as séries da Netflix e da HBO estão a influenciar as férias dos mais jovens

A crescente adesão aos serviços de streaming, como a HBO e a Netflix, está a ditar mais do que só as séries e filmes que os mais jovem veem. Um estudo da American Express revela que 70% dos millennials - pessoas nascidas entre 1982 e 1994 - e da geração Z - nascidos entre 1990 e 2010 - disseram ter escolhido um destino como férias após vê-lo numa tela.



