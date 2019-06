Como vai ser a nova Era da Apple sem Jony Ive?

Quase 30 anos depois de se juntar a Steve Jobs na Apple, Jony Ive, responsável pelo design do iPhone e iMac, anunciou que vai abandonar a tecnológica. Uma notícia que voltou a gerar dúvidas sobre o futuro da Apple.





Jony Ive nasceu em Londres em 1967. Em 1992 fez as malas e mudou-se para a Califórnia, Estados Unidos, para trabalhar na Apple, numa altura em que a tecnológica estava a passar por um período conturbado e que coincidiu com o regresso de Steve Jobs aos comandos.





Steve Jobs precisava de dar uma reviravolta na empresa e encontrou em Ive o parceiro ideal, tendo promovido o jovem formado em Arte e Design no Politécnico de Newcastle, que agora se chama Universidade de Northumbria, a presidente senior para o design industrial. De acordo com Walter Isaacson, que escreveu a biografia de Steve Jobs, o fundador da marca da maçã era um visitante assíduo do estúdio de design onde trabalhava Ive e almoçava com ele praticamente todos os dias. Aliás, Steve Jobs chegou mesmo a referir-se a Ive como o seu "parceiro espiritual" e confessou a Isaacson que Ive tinha "mais poder operacional" do que qualquer outro funcionário dentro da empresa. "Não existe ninguém na empresa que pode dizer o que Ive deve fazer", contou Steve Jobs ao autor da sua biografia.





O iMac G3, lançado em 1998 foi o produto de grande sucesso que contou com o traço de Ive, tendo mais tarde dado o seu cunho pessoal ao icónico iPhone e, mais recentemente, foi responsável pela supervisão da construção da nova sede da Apple: Apple Park.





O contributo de Jony Ive para a construção e desenvolvimento da Apple é reconhecido por todos. Tanto que não será substituído. A liderança no design será repartida por Evans Hankey, vice-presidente de Design Industrial, e Alan Dye, vice-presidente de Design de Interface Human.





Mas os laços de Ive com a Apple não vão ser cortados. O designer vai criar a sua própria empresa. E em entrevista ao Financial Times Tim Cook garantiu que a Apple será mesmo o primeiro cliente da mesma. "O Jony é uma pessoa singular no mundo do design, e o seu papel no renascimento da Apple não pode deixar de ser mencionado", referiu, garantindo que a "Apple vai continuar a beneficiar do talento de Jony ao trabalhar diretamente com ele em projetos exclusivos" .





Em entrevista ao mesmo jornal, Jony Ive também assegurou que quer continuar a estar envolvido com a empresa "durante muitos anos". "Depois de quase 30 anos e inúmeros projetos, estou muito orgulhoso do trabalho duradouro que fizemos para criar uma equipa, cultura e processo de design na Apple que é incomparável. Hoje está mais forte, mais vibrante e mais talentosa do que em qualquer ponto na história da Apple", acrescentou Jony Ive, no comunicado emitido pela Apple a informar a sua saída.





Agora, com o crescimento das vendas do iPhone a desacelerar e com o mercado há algum tempo a aguardar o lançamento de um novo produto ‘estrela’, as dúvidas e expectativas em torno dos próximos passos da Apple voltaram a pairar.





Alguns analistas ouvidos pelo Financial Times acreditam que a entrada de sangue novo na empresa poderia ser uma maneira de responder a estes desafios. Por outro lado, há quem receie que a saída de Ive retire o foco da Apple no desenvolvimento de novos produtos, um caminho abandonado desde a partida de Seteve Jobs.