Critical Software avança numa nova frente: a do comércio eletrónico

A tecnológica acrescenta o “e-commerce” à lista de indústrias, aproveitando o “bom casamento” com a pandemia e nas áreas da moda, entrega de comidas e apostas na internet. Arranca com equipa de 70 pessoas e foco no Reino Unido, Alemanha e EUA.

Critical Software avança numa nova frente: a do comércio eletrónico









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.