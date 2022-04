Dashlane Portugal atrai talento com 4.000 euros e casa durante um mês. Tem 50 vagas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com escritório em Lisboa e trabalhadores espalhados pelo país a laborar de forma remota, a Dashlane tem 50 ofertas de emprego para as áreas de engenharia, apoio ao cliente e produto, apoiando a realocação de talento com uma bolsa monetária de quatro mil euros, assim como viagens e apoio logístico.

Elegíveis para esta iniciativa da empresa encontram-se "pessoas que aceitem um cargo de assalariado a tempo inteiro na tecnológica e que queiram deslocar-se permanentemente de um país estrangeiro para qualquer localidade em Portugal", esclarece a empresa, em comunicado.

A iniciativa contempla ainda o agregado familiar do colaborador que se desloque também, nomeadamente o cônjuge/parceiro e os filhos a cargo, refere a especialista em gestão de passwords e identidade digital.

O pacote de apoios oferecidos pela empresa inclui "o montante fixo de quatro mil euros - que pode ser utilizado livremente pelo colaborador para cobrir despesas com mobiliário, aulas de português, entre outras despesas relacionadas com a mudança e a adaptação ao novo país -, viagem exploratória e definitiva para o futuro colaborador e respetivo agregado familiar, alojamento temporário até 30 dias e tempo de folga para realojamento".

A empresa tecnológica que desenvolve uma plataforma de gestão de identidades providencia ainda "acompanhamento legal para apoiar o processo de visto e autorização de residência, assim como consultores especializados em realocação para ajudar com a documentação necessária, a procura de um alojamento (tanto temporário como permanente), escola para os filhos - se aplicável - e assistência com todas as questões administrativas e governamentais".





Entretanto, tendo em conta a situação atual de conflito na Ucrânia, a empresa criou também um novo programa que "facilita o processo para candidatos a emprego vindos do país, garantindo entrevista e feedback mais céleres e, em caso de contratação, facilitando o acesso a residência e a todas as condições necessárias para a instalação em Portugal, tanto para o novo colaborador como para o respetivo agregado familiar".

De acordo com a Dashlane, a "fast-track application" está aberta "a quem ainda se encontre na Ucrânia - ou que tenha deixado o país após 24 de fevereiro - e que preencha os requisitos associados à função para a qual se candidata".





Aos que sejam contratados, além de oferecer todas as condições relativas ao pacote de realocação, a empresa disponibilizará ainda " terapia e aconselhamento através de um programa de saúde mental".

"Trabalhar num ambiente multicultural é profundamente enriquecedor para todas as equipas. Neste sentido, é fulcral para nós, como empresa, continuarmos a promover uma cultura de colaboração, diversidade e inclusão, onde confluam diferentes perspetivas, e onde as pessoas sejam verdadeiramente valorizadas pelo contributo que trazem", enfatiza Mafalda Garcês, Country Leader & People Director da Dashlane, que em Portugal conta com trabalhadores de 14 nacionalidades diferentes, como francesa, lituana, brasileira, polaca, alemã, indiana, singapurense, romena e albanesa.

"Esta iniciativa permite garantir e reforçar a existência de oportunidades a um nível global, apoiando futuros colaboradores num processo que é sempre complexo, o de mudar permanentemente para outro país", realça Mafalda Garcês.

Além de Lisboa, a Dashlane também tem escritórios em Paris e Nova Iorque, garantindo que detém mais de 15 milhões de utilizadores e 20 mil empresas em 180 países.