Depois da Apple, Samsung e LG soam alarmes com previsões de queda de lucros

Reuters

A Samsung e a LG assumiram-se pessimistas quanto aos lucros obtidos no último trimestre de 2018. A Samsung antevê que os lucros relativos a este período fiquem 18% abaixo do esperado enquanto a LG aponta para resultados mais de 80% aquém do previsto.



A Samsung contava lucrar 13,2 biliões de wones coreanos (10,3 mil milhões de euros) nos três meses que terminaram em dezembro, mas a empresa acaba de rever o número em baixa para os 10,8 biliões – menos 18,18%. Já em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda é de 28,71%, e a primeira em dois anos.



No caso da LG, o último trimestre deverá entregar 75,3 mil milhões de wones coreanos, que comparam com os 387 mil milhões que eram esperados – um hiato de 81% entre a realidade e as expectativas de onze analistas da Refinitiv. Em relação ao mesmo período do ano anterior, os resultados também ficam abaixo, em 80%.



A Samsung justificou a redução nas estimativas com o corte na procura no negócio de chips mas também com a crescente concorrência no mercado de smartphones.



Antes das duas empresas sul-coreanas, foi a Apple a alarmar os mercados: a gigante tecnológica baixou as respetivas estimativas de vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal, precipitando a maior desvalorização das ações em cinco anos. O líder da "empresa da maçã", Tim Cook, justificou a quebra com a desaceleração nas vendas do iPhone e a maior pressão na China. Já os analistas, que baixaram as suas estimativas, defendem que os problemas vão além da China.