“Deve haver alguma regulação das plataformas digitais para evitar abusos”

A CIP quer negociar as propostas de alteração à legislação laboral apresentadas pelo Governo. António Saraiva defende, no entanto, que a regulação do direito a desligar deve ser feita por negociação coletiva.

