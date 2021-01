Elon Musk cumpre promessa do Twitter e vende todas as suas casas

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Em maio do ano passado, Elon Musk, CEO da Tesla, escrevia no Twitter que estaria a vender todos os seus bens físicos, com o objetivo de não deter, sequer, nenhuma casa.E promessa escrita, foi promessa cumprida. Em dezembro de 2020 o empresário vendeu as suas últimas quatro casas na Califórnia, nos Estados Unidos, deixando de ter qualquer bem físico em seu nome.De acordo com o Los Angeles Times, Musk terá vendido os quatro imóveis por um valor a rondar os 62 milhões de dólares. Três das casas ficam na zona residencial Bel-Air, onde existem casas à venda por quase 80 milhões de dólares.Depois de encerrar a fábrica de Fremont, devido à pandemia, Musk anunciou que se iria desfazer das suas propriedades.Mais tarde, no podcast Joe Rogan Experience, Musk explicou que "as posses são uma fonte de pressão e um motivo de ataque. Eles dirão: 'Você multimilionário, tem tudo isso'". "Bem, agora eu não tenho nada, o que podem dizer?" disse Musk.