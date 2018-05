Ex-funcionário da Google transforma poupanças da mãe em mil milhões de dólares

Se a empresa online de electrónicos de consumo fosse uma aposta de risco, a mãe ter-lhe-ia sugerido para procurar investimento de capitalistas de risco. Mas, se transformar a empresa em algo grandioso fosse o seu destino, Steven Yang deveria usar o dinheiro que ela amealhou ao longo da sua carreira no sector farmacêutico da China.

Yang juntou o dinheiro que ganhou na Google com o da mãe e, com menos de um milhão de dólares em capital inicial, mudou-se da Califórnia para Shenzhen, um centro no sul da China para empresas de tecnologia. Sete anos depois, a Anker Innovations Technology vende produtos como carregadores de smartphone e bancos de energia portáteis pela Amazon.com.

E a companhia está a ficar ainda maior depois de ter chegado recentemente a um acordo para oferecer os seus produtos em quase 4.000 lojas Walmart e 900 filiais Best Buy nos EUA.



Negociações recentes no mercado chinês avaliaram a Anker em cerca de 1,1 mil milhões de dólares. Yang, de 36 anos, e a sua esposa têm uma participação conjunta de cerca de 54%, de acordo com uma análise feita pela Bloomberg do relatório do primeiro trimestre de 2018.

A Anker fornece carregadores que são alternativas aos de empresas como a Samsung Electronics ou Apple e estes vêm com a tecnologia patenteada PowerIQ, que detecta a potência máxima de cada telefone para minimizar o tempo de carregamento. Yang também se aventurou por praticamente todos os outros dispositivos relacionados com smartphones, como cabos, fones e aparelhos de carregamento sem fios. E está a fabricar também electrodomésticos, como aspiradores de pó robóticos com a marca Eufy.

"Nós colocamos muito amor, e ódio, nos nossos produtos", disse Yang, referindo-se ao ano de tédio que passou a diminuir o tamanho do robô-aspirador, para 2,85 centímetros de altura, para que ele coubesse debaixo dos sofás.

Lacunas da tecnologia

A Anker expandiu-se porque Yang aproveitou as oportunidades criadas por lacunas no sector de tecnologia. No negócio de smartphones, teve como alvo a falha entre os carregadores caros da Apple e os substitutos de baixa qualidade fabricados por terceiros.

A Anker ocupa o espaço entre as críticas de cinco estrelas e de três estrelas da Amazon (a maioria dos produtos da Anker tem cerca de quatro). Esse é o ponto ideal para Yang, que cria um acessório que não é o mais caro de todos, mas ainda assim tem qualidade suficiente para conquistar a confiança do consumidor.

Isto também significa que as suas marcas têm de enfrentar uma concorrência feroz na internet.

"Vender pela Amazon continua a ser uma estratégia viável para marcas menores", disse Benjamin Cavender, analista da China Market Research Group. "No entanto, a Amazon está a vender cada vez mais produtos de marca própria, o que significa que as empresas menores precisam de ser muito agressivas para fornecer bons produtos e serviços a preços atraentes."

